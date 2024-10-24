Xiaomi 15 Pro показали на пресс-рендерах

Компания Xiaomi опубликовала качественные рендеры флагманского смартфона Xiaomi 15 Pro, который будет представлен вместе с базовой моделью уже 29 октября. Отметим изогнутый с четырёх сторон дисплей с очень тонкими рамками фирменным и защитным стеклом Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0, квадратный блок тыльной камеры с четырьмя модулями, включая перископический, массу 213 граммов и толщину 8,35 мм, а также флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ранее слухи приписывали смартфону наличие 6,78-дюймового экрана с кадровой частотой 120 Гц, до 16 ГБ ОЗУ, до 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 6000 мАч, а также поддержки 90-Вт проводной и 80-Вт беспроводной зарядок соответственно.