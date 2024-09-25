Xiaomi 15 Pro получит 90-Вт проводную зарядку

Сетевые источники поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Утверждается, что аппарат получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Любопытно, что модель предыдущего поколения в лице Xiaomi 14 Pro поддерживает 120-Вт зарядку. С чем связан такой даунгрейд, неизвестно. В качестве операционной системы в Xiaomi 15 будет использоваться фирменная прошивка HyperOS 2.0 на основе Android 15.

Напомним, что Xiaomi 14 Pro также оснащается 6,73 дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2K, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/кв.м, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", оптика Leica Summilux с переменной диафрагмой до F/1,4 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.