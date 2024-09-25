Xiaomi 15 Pro получит 90-Вт проводную зарядку

Сетевые источники поделились новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro, официальный релиз которого ожидается уже в следующем месяце. Утверждается, что аппарат получит поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 90 Вт. Любопытно, что модель предыдущего поколения в лице Xiaomi 14 Pro поддерживает 120-Вт зарядку. С чем связан такой даунгрейд, неизвестно. В качестве операционной системы в Xiaomi 15 будет использоваться фирменная прошивка HyperOS 2.0 на основе Android 15.

Напомним, что Xiaomi 14 Pro также оснащается 6,73 дюймовым изогнутым OLED-экраном с разрешением 2K, кадровой частотой от 1 Гц до 120 Гц и пиковой яркостью 3000 кд/кв.м, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen3, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony LYTIA T900 формата 1/1,31", оптика Leica Summilux с переменной диафрагмой до F/1,4 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (3,2-кратный оптический зум и оптическая стабилизация), батареей ёмкостью 4860 мАч, поддержкой 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 4s Gen 2…
Сегодня компания Qualcomm официально представила свой новый мобильный процессор Snapdragon 4s Gen 2, кото…
Новый флагман Nubia получит разогнанную SoC Snapdragon 8 Gen…
Компания Nubia объявила, что уже в этом месяце будет представлен новый смартфон линейки Z. Предполагается…
Redmi K80 Pro получит новый аккумулятор …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Redmi K80 Pro, который еще…
Tecno представила складной флагман Phantom V Fold2…
Сегодня компания Tecno представила новый флагманский складной смартфон Phantom V Fold2 , который получил …
Xiaomi Mix Flip готов к европейскому релизу …
Компания Xiaomi официально объявила о скором европейском дебюте складного смартфона Mix Flip, который нед…
Google показала дизайн Pixel 9 Pro до официальной презентаци…
Стоит отметить, что серия смартфонов Pixel 9 посредством множества различных утечек была полностью раскры…
Опубликованы фото iQOO Neo 9S Pro+…
В сети появились качественные фотографии смартфона iQOO Neo 9S Pro+, официальная презентация которого зап…
Смартфон LeTV S3 Pro оценен в 100 долларов…
Сетевые источники сообщают о выходе бюджетного смартфона LeTV S3 Pro, тыльная панель которого сильно напо…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Зачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцахЗачем нужен PC Manager? Объясняем на пальцах
Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300Кнопочный телефон с режимом PowerBank. Обзор Xenium X300
Обзор кнопочного телефона Xenium X240Обзор кнопочного телефона Xenium X240
Правильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6TПравильная замена флагманов. Обзор и тест realme GT 6T
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor