Xiaomi 15 Pro получит ёмкий аккумулятор

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Pro, релиз которого ожидается грядущей осенью. Утверждается, что в данный момент китайский производитель тестирует версию устройства с аккумулятором ёмкостью 6000 мАч и поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки. Ранее смартфону приписывали кремниевую батарею на 5400 мАч и поддержку 120-Вт зарядки.

Также сообщается об основной камере с модулями разрешением 50 Мп (1-дюймовый датчик OmniVision OV50K), 50 Мп (перископ на Sony IMX882 с 5-кратным оптическим приближением) и 50 Мп (сверхширик), фронтальной камере на 32 Мп, 6,73-дюймовом OLED-дисплее с разрешением 2K, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1400 нит, а также корпусе с защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP68.
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