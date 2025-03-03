Xiaomi 15 Ultra оценили в России в 150 тысяч рублей

Российские ритейлеры выпустили в продажу топовый камерофон Xiaomi 15 Ultra, который был представлен в Китае несколько дней назад. Новинка доступна в черной, белой и серебряной расцветках по цене в 150 тысяч рублей.

Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением 3200:1440 точек, кадровой частотой 1-120 Гц и яркостью до 3200 нит, флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с модулями на 50 Мп (1-дюймовый сенсор Sony LYT-900), 50 Мп (телевик с 3-кратным оптическим приближением), 50 Мп (сверхширик) и 200 Мп(перископ с 4,3-кратным зумом), селфи-камеру на 32 Мп, батарею ёмкостью 5400 мАч, поддержку проводной, беспроводной и обратной беспроводной зарядок мощностью 90 Вт, 80 Вт и 18 Вт соответственно.