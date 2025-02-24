Xiaomi 15 Ultra показали в трех расцветках

Компания Xiaomi опубликовала новые изображения флагманского смартфона Xiaomi 15 Ultra, который будет представлен в Китае 27 февраля. На этот раз производитель продемонстрировал три расцветки: черную, белую и серебристо-черную.

По предварительным данным, смартфон оснастят флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite от Qualcomm, 6,73-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 3200:1440 точек, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и защитным стеклом Shield Glass 2.0, АКБ ёмкостью 5410 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 80 Вт соответственно, тыльной камерой с модулями 50 Мп (1-дюймовый датчик Sony LYT-900), 50 Мп (сверхширик), 50 Мп (3-кратный оптический зум) и 200 Мп (перископ с 4,3-кратное оптическое приближение), селфи-камерой разрешением 32 Мп и защитой от воды и пыли (IP68).