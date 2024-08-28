Xiaomi 15 Ultra получит гигантскую камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 15 Ultra, который еще не был представлен официально. Источник ознакомился с прототипом, который получил огромный перископный модуль и главный модуль основной камеры, который выглядит больше, чем в текущем поколении. Возможно, китайский производитель тестирует датчик изображения формата micro 4/3, чтобы еще сильнее приблизить смартфоны к профессиональным камерам.

Предыдущие слухи приписывали Xiaomi 15 Ultra наличие инновационного двухслойного OLED-экрана с повышенной в сравнении с обычными панелями яркостью, батареи ёмкостью минимум 6000 мАч и еще не выпущенного официально топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4.