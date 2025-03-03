Xiaomi 15 Ultra представили в Европе

Сегодня компания Xiaomi официально объявила о запуске своих флагманских смартфонов Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra в Великобритании и Европе — всего через несколько дней после их дебюта в Китае. Примечательно, что вместе со смартфонами компания также выпустила новые планшеты, наушники и фитнес-трекеры. Оба смартфона уже доступны для заказа в Европе — Xiaomi 15 Ultra стартует с отметки примерно в 1600 долларов, а базовый Xiaomi 15 продают примерно за 1100 долларов. Оба устройства работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite, оснащены ёмкими аккумуляторами, поддерживают быструю проводную и беспроводную зарядку, а также имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Основные различия между моделями заключаются в их системе камер. Хотя оба смартфона получили по три 50-мегапиксельные камеры (основную, телеобъектив и ультраширокоугольную), в Ultra используются сенсоры более высокого класса. Кроме того, Ultra получила четвёртый объектив — 200-мегапиксельный перископ с 4,3-кратным оптическим зумом, который заметно выделяется на массивном модуле камеры. Также для энтузиастов фотографии Xiaomi предлагает аксессуар Photography Kit 225 долларов — это удобная ручка с кнопкой спуска затвора, рычагом зума и диском экспозиции. Кроме смартфонов, компания представила планшеты Xiaomi Pad 7 и Pad 7 Pro — это 11,2-дюймовые Android-устройства с дисплеями 3.2K и частотой 144 Гц. Основное отличие Pro-версии — более мощный процессор Snapdragon 8s Gen 3.
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