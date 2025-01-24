Xiaomi 15 Ultra засветился на фото

В сети появилась новая фотография флагманского камерофона Xiaomi 15 Ultra, официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Снимок подтверждает утекшее ранее в сеть рентген-фото, раскрывающее внутреннее устройство грядущей новинки. Отметим крупный 200-Мп перископный модуль основной камеры сверху, главный модуль слева, телевик по центру и сверхширик справа. По поводу задней панели возникли споры. Эксперты видят здесь и экокожу, и матовое стекло и даже стеклопластик с текстурой. Что до технических подробностей, смартфону приписывают аккумулятор ёмкостью около 6000 мАч, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP68/69, изогнутый 2K-дисплей, 3-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite и поддержку eSIM.

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