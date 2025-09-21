Xiaomi 15 скоро получит HyperOS 3

Компания Xiaomi опубликовала график распространения новой оболочки HyperOS 3 для своих устройств. Итак, до 15 октября обновление получат смартфоны Xiaomi 15 (китайские версии), Redmi K80 Pro и K80 Ultra. До конца октября апдейт смогут опробовать владельцы планшетов Xiaomi Pad 7 и Redmi K Pad, складного смартфона Xiaomi Mix Flip 2, стильного Civi 5 Pro, а также множество других устройств, среди которых есть топовые умные часы и телевизоры. До 15 ноября обновление выйдет для смартфонов Xiaomi 14 и Redmi K70. Первыми новую прошивку получат грядущие новинки флагманской серии смартфонов Xiaomi 17, которые представят уже в ближайшее время.