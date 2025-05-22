Xiaomi 15S Pro набрал 2,5 миллиона баллов в AnTuTu

В новом рейтинге производительности AnTuTu смартфоны с чипом Snapdragon 8 Elite демонстрируют результаты чуть выше 2,5 миллионов баллов, хотя большинство устройств не дотягивают до этого показателя — некоторые, вроде Galaxy S25 Ultra и OnePlus 13, опускаются до 2,2 миллионов. Кроме того, в гонке также участвуют смартфоны на Dimensity 9400, но они тоже не преодолевают порог в 2,5 млн. И, по данным инсайдера Xiaomu Technology, тест AnTuTu одного из устройство компании Xiaomi на базе процессора Xring O1 продемонстрировал результат ровно в 2,5 миллиона баллов. Важно отметить, что речь идёт об одном из вариантов Xring O1, поскольку, как стало известно, существует минимум две версии процессора — в планшете Xiaomi Pad 7 Ultra используется модификация с пониженными частотами.

Например, два старших ядра на смартфоне работают на 3,9 ГГц, а на планшете — на 3,7 ГГц. Хотя итоговый результат AnTuTu зависит не только от процессора, но и от других компонентов системы, такой показатель можно считать отличным стартом для команды Xiaomi по разработке собственных чипов — ведь их предыдущий опыт ограничивался чипом Surge S1, который уже давно ушёл в историю. Также стоит учитывать разницу в конфигурации устройств — у Xiaomi 15S Pro было 16 ГБ оперативной и 6 ГБ виртуальной памяти, а у Xiaomi 15 Pro — 12 ГБ и 4 ГБ соответственно. При этом скорый выход Xring O1 не означает разрыва сотрудничества с Qualcomm — Xiaomi всё ещё будет использовать сторонние чипы в своей продукции.