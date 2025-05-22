Xiaomi 15S Pro оценили в 765 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью 15S Pro, которая основана на фирменной платформе Xring O1. Это 3-нанометровый процессор с производительностью уровня флагманских платформ Qualcomm Snapdragon 8 Elite и MediaTek Dimensity 9400.

Новинку также оснастили 6,73-дюймовым OLED-экраном с разрешением 3200:1440 точек, частотой обновления 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 1920 Гц и подэкранным ультразвуковым дактилоскопом, тройной основной камерой с модулями на 50 Мп (сенсор Sony Light Hunter 900), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телевик с 5-кратным зумом), батареей ёмкостью 6100 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 50 Вт соответственно, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, поддержкой связи UWB, стереодинамиками и четырьмя микрофонами. Смартфон оценен в Китае в эквивалент 765 и 835 долларов за конфигурации с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ ОЗУ и встроенной памяти соответственно.