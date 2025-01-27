Xiaomi 15S Pro получит 90-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 15S Pro, официальный релиз которого ожидается грядущей весной. Ведомство подтверждает поддержку сотовых сетей пятого поколения и 90-Вт быстрой проводной зарядки. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят разогнанной версией топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что выпущенный осенью прошлого года Xiaomi 15 Pro получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 1-120 Гц, тройную тыльную камеру Leica с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 900 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68.
Realme Neo7 SE получит аккумулятор на 7000 мАч…
В базе данных TENAA появились фотографии и подробные характеристики смартфона Realme Neo7 SE, который еще…
Realme GT6 подешевел до 265 долларов …
Компания Realme снизила цену на популярный смартфон Realme GT6, который был выпущен минувшим летом по цен…
Смартфон itel S25 оценен в 110 долларов …
Компания Samsung itel пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделями S25 и S25 Ultra, которые получи…
Камеры Samsung Galaxy S25 Ultra слили до релиза…
Грядущий флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra снова засветился в очередной утечке от достаточно …
Samsung Galaxy S25 представят уже 23 января…
Несколько дней назад появилась утечка, подтверждающая, что компания Samsung планирует открыть предзаказы …
Xiaomi раскрыла дизайн Redmi K80…
Компания Xiaomi опубликовала официальные рендеры и фотографии смартфонов серии Redmi K80, которые будут п…
Опубликована разборка OnePlus Ace 5 Pro…
Китайский блогер Лу Бин опубликовал видео первой разборки новенького смартфона OnePlus Ace 5 Pro, который…
Red Magic 10 Pro вышел в цвете Lightspeed…
Бренд Red Magic выпустил на международный рынок новую версию игрового смартфона Red Magic 10 Pro, который…
Обзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполненииОбзор Infinix HOT 50 Pro: стильный бюджетник в тонком исполнении
Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70Pura'красный смартфон. Обзор HUAWEI Pura 70
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor