Xiaomi 15S Pro получит 90-Вт зарядку

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание смартфона Xiaomi 15S Pro, официальный релиз которого ожидается грядущей весной. Ведомство подтверждает поддержку сотовых сетей пятого поколения и 90-Вт быстрой проводной зарядки. Ранее сообщалось, что смартфон оснастят разогнанной версией топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Напомним, что выпущенный осенью прошлого года Xiaomi 15 Pro получил однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Elite с тактовой частотой до 4,32 ГГц, 6,73-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей с разрешением QHD+ и частотой обновления 1-120 Гц, тройную тыльную камеру Leica с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 900 и оптическая стабилизация), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископный модуль с 5-кратным оптическим зумом и OIS), аккумулятор ёмкостью 6100 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, а также защиту от воды и пыли согласно степени IP68.