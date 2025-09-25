Xiaomi 15T Pro оценили в 800 евро

Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок флагманский смартфон Xiaomi 15T Pro, который основан на топовой 3-нанометровой платформе MediaTek Dimensity 9400+ с тактовой частотой до 3,73 ГГц и графикой Immortalis-G925 MC12.

Новинка также получила 6,83-дюймовый экран AMOLED с разрешением 2772:1280 точек, кадровой частотой до 144 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, тройную тыльную камеру Lecia с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 900, 50 Мп и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 5-кратным зумом и OIS) и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, батарею ёмкостью 5500 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 90 Вт и 45 Вт соответственно. Смартфон получил систему охлаждения Xiaomi 3D IceLoop, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Смартфон оценен в 800 евро за базовую конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.
