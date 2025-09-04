Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro показали на рендерах

Профильный ресурс WinFuture опубликовал качественные изображения и подробности о характеристиках смартфонов Xiaomi 15T и Xiaomi 15T Pro, которые будут представлены в ближайшее время. Итак, базовой модели приписывают наличие 6,83-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 2772:1280 точек, защитным стеклом Gorilla Glass 7i, пиковой яркостью 3200 нит и кадровой частотой 120 Гц, однокристальной системы MediaTek Dimensity 8400 Ultra с максимальной частотой 3,25 ГГц, 12 ГБ ОЗУ и 256 или 512 ГБ встроенной памяти, тройной основной камеры с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 и оптическая стабилизация), 50 Мп (2-кратный оптический зум) и 12 Мп (сверхширик), селфи-камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 5500 мАч, поддержки 67-Вт проводной зарядки, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпуса толщиной 7,5 мм.

Старшая модель отличается основной камерой с модулями на 50 Мп (Light Fusion 900), 50 Мп (5-кратный оптический зум и OIS) и 12 Мп (сверхширик), процессором MediaTek Dimensity 9400+, 144-Гц дисплеем, поддержкой 90-Вт зарядки и корпусом толщиной 8 мм. Ориентировочная цена смартфона составляет от 650 и от 800 евро соответственно.

