Xiaomi 15T появился в российской продаже

Официальный дистрибьютор Xiaomi в России, компания diHouse, объявил о старте продаж смартфона Xiaomi 15T. Он доступен по рекомендованной цене в 50 и 55 тысяч рублей за конфигурации с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Напомним, что новинка имеет в своем оснащении 4-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 8400-Ultra с максимальной частотой до 3,25 ГГц, графикой Mali-G720 и AI-модулем NPU 880, ОЗУ LPDDR5X, встроенную память UFS 4.1, 6,83-дюймовый плоский AMOLED-дисплей с разрешением 2772:1280 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, аккумулятор ёмкостью 5500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 67 Вт, тройную основную камеру Leica с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 800 и оптическая стабилизация), 50 Мп (телеобъектив с 2-кратным оптическим приближением) и 12 Мп (сверхширик), фронтальную камеру разрешением 32 Мп, систему охлаждения IceLoop 3D, стереодинамики с Dolby Atmos, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68.