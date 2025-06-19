Xiaomi 15Tи 15T Pro показали на пресс-рендерах

Сетевые инсайдеры опубликовали качественные изображения смартфонов Xiaomi 15T и 15T Pro, которые еще не были представлены официально. Отметим наличие тройных основных камер со значком Leica и плоских боковых рамок. Характеристики и дата выхода устройств пока не раскрываются.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице Xiaomi 14T оснащается 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, яркостью до 4000 нит и частотой регулировки ШИМ 3840 Гц, селфи-камерой на 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (Sony IMX906 и оптическая стабилизация), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (2,6-кратное оптическое приближение), восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 8300-Ultra, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и аккумулятором ёмкостью 5000 мАч.