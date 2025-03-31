Xiaomi 16 не получит перископную камеру

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16. Утверждается, что аппарат получит тройную основную камеру с 50-Мп главным модулем, 50-Мп сверхширокоугольным и 50-Мп модулем на базе телеобъектива. Причем последний будет основан на довольно маленьком сенсоре. То есть, китайский производитель может снова проигнорировать просьбы фанатов о более продвинутом модуле с перископическом или пентапризмой. Впрочем, к релизу Xiaomi 16 (конец 2025 года) конфигурация камер может еще измениться. Напомним, что в Xiaomi 15 используется тройная тыльная камера с оптикой Leica и 50-Мп датчиками изображениями.