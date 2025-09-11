Xiaomi 16 получит аккумулятор на 7000 мАч

Авторитетный инсайдер Йогеш Брар поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 16, который еще не был представлен официально. Итак, новинку оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, которую выпустят уже в этом месяце, 6,3-дюймовым LTPO-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик изображения OmniVision), 50 Мп (телеобъектив на сенсоре ISOCELL JN5) и 50 Мп (сверхширик), селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 7000 мАч, поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт соответственно, ультразвуковым дактилоскопическим сенсором под экраном, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также фирменной оболочкой HyperOS 3.