Xiaomi 16 получит большой дисплей и рекордную батарею

Ещё в марте текущего года возникли слухи о том, что у Xiaomi 16 будет увеличенный экран по сравнению с 6,36-дюймовым дисплеем у предшественника. Однако новый слух из Китая частично эту информацию опровергает — инсайдеры уверенно сообщают, что диагональ дисплея смартфона всё равно останется в диапазоне 6,3 дюйма. Технически это может быть диагональ до 6,39 дюйма, что всё же чуть больше, чем 6,36 дюйма у текущей модели, хотя разницу большинство пользователей вряд ли заметит. При этом утверждается, что дисплей будет лучшим среди компактных смартфонов — с ультратонкими рамками и функциями защиты зрения, которые позволят производителю обойти своих основных конкурентов по рынку. Также сообщается, что смартфон получит тройную камеру с основным сенсором на 50 Мп, и, согласно предыдущим утечкам, в Xiaomi 16 появится и перископический телеобъектив.

При этом корпус будет очень тонким, несмотря на рекордно большую батарею для таких габаритов. Это особенно интересно на фоне недавнего релиза OnePlus 13T с 6,32-дюймовым экраном и аккумулятором на 6260 мАч — это значит, что компании Xiaomi нужно разместить в своём смартфоне батарею минимум на 6270 мАч, чтобы добиться рекорда в этом сегменте. При этом, естественно, работать Xiaomi 16 будет на базе прошивки HyperOS 3.0, которая, скорее всего, построена на базе Android 16. Google планирует выпустить Android 16 до конца июня, а запуск Xiaomi 16 ожидается в октябре, так что сроки более или менее совпадают.
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