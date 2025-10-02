Xiaomi 17 Pro Max возглавил рейтинг AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг самых производительных флагманских смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Первые три места заняли Xiaomi 17 Pro Max, Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17, которые базируются на новом топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также в десятку вошли модели iQOO Neo10 Pro+, Vivo X200 Ultra, Red Magic 10S Pro+, OPPO Find X8 Ultra (Satellite Edition), Honor GT Pro, Vivo X200s и Redmi K80 Pro. Все оставшиеся смартфоны основаны на однокристальной системе Snapdragon 8 Elite, кроме Vivo X200s – в его основе лежит чипсет MediaTek Dimensity 9400+.