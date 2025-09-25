Xiaomi 17 Pro оценили в 700 долларов

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 17 Pro, который основан на новом топовом процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5 от Qualcomm. Новинка также получила 6,3-дюймовый дисплей OLED LTPO с разрешением 2656:1220 точек, частотой обновления изображения от 1 до 120 Гц, рамками толщиной 1,18 мм, пиковой яркостью 3500 нит и ШИМ-регулировкой яркости 1920 Гц, дополнительный 2,7-дюймовый AMOLED экран с разрешением 904:572 точки, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3500 нит, ОЗУ LPDDR5x, встроенную память UFS 4.1, тройную основную камеру Leica с модулями на 50 Мп (датчик Light Fusion 950L и стабилизацией Hyper OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 102°) и 50 Мп (перископ с 5-кратным зумом), селфи-камеру разрешением 50 Мп, АКБ ёмкостью 6300 мАч, поддержку 100-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 22,5-Вт обратной беспроводной зарядок, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Смартфон обойдется на дебютном китайском рынке в эквивалент 700 долларов за базовую версию с 12/256 ГБ памяти.

