Xiaomi 17 Ultra получит камеру с физическим зумом

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 17 Ultra в версии Ultra, который еще не был представлен официально. Итак, новинка получит инновационную для смартфонов основную камеру с физическим механизмом зума. Также смартфон оснастят мультиспектральным датчиком и вспышкой с автоматической регулировкой яркости и цветовой температуры для равномерного заполняющего света, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тыльной камерой с 50-Мп перископным модулем с сенсором увеличенного размера с поддержкой In-Sensor Zoom (ISZ) и 200-Мп дополнительным модулем. Релиз Xiaomi 17 Ultra ожидается в следующем году.