Xiaomi 17 вышел в версии на 16/1024 ГБ памяти

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новую конфигурацию флагманского смартфона Xiaomi 17, которая может похвастаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Её цена составляет эквивалент 740 долларов. Ранее новинка была доступна в версиях на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ памяти.

Напомним, что Xiaomi 17 имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 2656:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, систему охлаждения с 3D-кольцом, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, тройную основную камеру Lecia с модулями на 50 Мп (Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), фронтальную камеру на 50 Мп, защиту от воды и пыли (IP68 и IP69), стереодинамики, а также корпус толщиной 8,06 мм.