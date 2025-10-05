Xiaomi 17 вышел в версии на 16/1024 ГБ памяти

Компания Xiaomi выпустила на китайский рынок новую конфигурацию флагманского смартфона Xiaomi 17, которая может похвастаться 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Её цена составляет эквивалент 740 долларов. Ранее новинка была доступна в версиях на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ и 16/512 ГБ памяти.

Напомним, что Xiaomi 17 имеет в своем оснащении флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, 6,3-дюймовый OLED LTPO-дисплей с разрешением 2656:1220 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит и рамками толщиной 1,18 мм, систему охлаждения с 3D-кольцом, батарею ёмкостью 7000 мАч, поддержку проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, тройную основную камеру Lecia с модулями на 50 Мп (Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), фронтальную камеру на 50 Мп, защиту от воды и пыли (IP68 и IP69), стереодинамики, а также корпус толщиной 8,06 мм.
iPhone 17 Pro подорожает на 100 долларов…
Согласно последней информации, базовая версия iPhone 17 будет стоить 799 долларов — столько же, сколько и…
Смартфон iQOO 15 показали на пресс-рендерах…
Компания iQOO опубликовала качественные изображения флагманского смартфона iQOO 15, официальная презентац…
Samsung прокачает зарядку в Galaxy S26 Ultra…
Samsung оснастит Galaxy S26 Ultra аккумулятором на 5000 мАч, как и в предыдущих моделях. Это означает, чт…
iPhone 17 получит уникальный элемент дизайна…
Анонс iOS 26 произвёл настоящий фурор в техносообществе благодаря новому дизайну Liquid Glass, и, похоже,…
Официально: iQOO Z10R готов к выходу …
Компания iQOO официально объявила, что в скором времени в Индии будет представлен смартфон iQOO Z10R. Точ…
Google поставит в Pixel 10 Pro дисплей на 480 Гц…
Чрезмерное использование смартфона, независимо от уровня яркости экрана, может привести к перенапряжению …
Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 будут выпускать в двух вер…
Qualcomm официально представила процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, который, как сообщается, будет массов…
Poco C85 стал доступен на ОЗОН…
Официально представлен смартфон Poco C85, ориентированный на бюджетный сегмент рынка. Аппарат оснащен раз…
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor