Xiaomi 17T Pro и Xiaomi 17T полностью рассекречены

Авторитетный информатор Experience More раскрыл подробности о смартфонах Xiaomi 17T Pro и Xiaomi 17T, которые будут представлены уже завтра, 8 июня. Итак, базовую модель оснастят 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 8500-Ultra, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой проводной зарядки, 6,59-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756:1268 точек и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Light and Shadow Hunter 800 оптического формата 1/1,55 дюйма), 12 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъектив с 5-кратным оптическим приближением и оптической стабилизацией), селфи-камерой разрешением 32 Мп и защитой воды и пыли в соответствии со стандартом IP68.

Xiaomi 17T Pro будет отличаться флагманской однокристальной системой Dimensity 9500, 6,83-дюймовым дисплеем с разрешением 2772:1280 точек и частотой обновления 144 Гц, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 100 Вт и 50 Вт, а также главным модулем основной камеры на базе сенсора Light and Shadow Hunter 950 оптического размера 1/1,31 дюйма.
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