Xiaomi 18 Max получит топовый процессор

По данным профильного издания mydrivers и надежного инсайдера Digital Chat Station, компания Xiaomi работает над флагманским смартфоном Xiaomi 18 Max. Смартфон оснастят новым топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm, аккумулятором ёмкостью более 8000 мАч и 200-Мп основной камерой с оптикой Leica.

Напомним, что выпущенный в мае этого года Xiaomi 17 Max оснащается батареей на 8000 мАч, 6,9-дюймовым экраном нового поколения с разрешением 1,5K, адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 3500 нит, режимом DC Dimming и частотой ШИМ-регулировки яркости 2160 Гц, топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, тройной основной камерой Leica с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (перископический телеобъектив 3-кратным оптическим приближением), а также поддержкой 100-Вт и 50-Вт беспроводной зарядок.