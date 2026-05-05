Xiaomi 18 Ultra выйдет на процессоре Xring O3

Около года назад компания Xiaomi представила Xiaomi 15S Pro — первый смартфон бренда с собственным процессором Xring O1. По сути, это была переработанная версия Xiaomi 15 Pro, который изначально работал на Snapdragon 8 Elite. И, похоже, в этом году компания хочет повторить ту же стратегию. По слухам, вскоре в продаже появится версия Xiaomi 18 Ultra с новым процессором Xring O3. При этом, по данным источника, глобального релиза у версии с собственным процессором не будет — она останется эксклюзивом для Китая. Инсайдеры отмечают, что производитель сохранит архитектуру процессора с разделением на несколько типов ядер, но тактовая частота существенно подрастёт, что даст прирост производительности в многоядерном и одноядерном режимах.

Графический процессор также ускорят — частота вырастет на 0,3 ГГц, что даёт прирост около 25%. Точная модель GPU пока неизвестна, но ожидается решение уровня ARM Mali G1-Ultra — наследника G925. Аналогично, процессор, вероятно, будет основан на новых ядрах ARM C1. Скорость оперативной памяти при этом останется прежней, да и надеяться на более внушительный объём памяти тоже не стоит. Всё же на рынке на данный момент наблюдается заметный дефицит оперативной памяти, да и накопители тоже подорожали, так что компания постарается сдержать цену на привычном уровне, слегка урезав определённые характеристики гаджета. Это может дать модели на базе Xring O3 определённое преимущество по сравнению с потенциальными конкурентами.
