Xiaomi 18 получит 200-Мп перископический модуль камеры

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 18, выход которого ожидается осенью этого года. Сообщается, что аппарат оснастят 6,3-6,4-дюймовым дисплеем и 200-Мп модулем основной камеры с перископическим объективом. Остальные характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что представленный в сентябре прошлого года Xiaomi 17 характеризуется флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц, 6,3-дюймовым OLED LTPO-экраном с разрешением 2656:1220 точек, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит, АКБ ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок соответственно, тройной тыльной камерой Leica с модулями на 50 Мп (сенсор Light Hunter 950), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (телеобъективом с плавающей линзой), селфи-камерой на 50 Мп, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69, а также стереодинамиками.
