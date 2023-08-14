Xiaomi Band 8 Pro получил огромный экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент фитнес-браслетов моделью Band 8 Pro, которая будет стоить 55 долларов. Новинка характеризуется 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 480:336 пикселей, временем автономной работы до 14 дней с выключенным режимом Always-on Display и до 6 дней с включенным, улучшенным двухканальным оптическим датчиком для измерения ЧСС и уровня насыщения крови кислородом, модулем NFC, приемником GPS, 150 режимами тренировок, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, толщиной корпуса 9,9 мм и массой 22,5 грамма.