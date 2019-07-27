Xiaomi Black Shark 2 Pro и его функци

Согласно данным источника, нас ждет три конфигурации: 12/128, 12/256 и 12/512 ГБ. А еще будут предложены три расцветки: черная, синяя и белая (Ice Shades). Наконец, платформа JD раскрыла поддержку DC Dimming 2.0, суть которой, к сожалению, пока неизвестна (оригинальная же технология меняет вольтаж для снижения мерцания AMOLED-панели). Все детали будут опубликованы 30 июля, когда будет представлен Black Shark 2 Pro.Xiaomi в начале следующей неделе покажет обновленный смартфон для геймеров Black Shark 2 Pro, который ведет собой переход на Snapdragon 855+, а также станет первым смартфоном бренда с 512 ГБ встроенной памяти. Об этом рассказало издание MySmartPrice с подачи @ishanagarwal24.О стоимости новинки пока неизвестно.