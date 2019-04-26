Xiaomi Black Shark 2 прошел тест на прочность

2019-04-26, Автор - Ganibal; Продукт - Xiaomi Black Shark 2; [79]
Xiaomi Black Shark 2 прошла краш тест у видеоблоггера JerryRigEverything.

Испытание на царапины подтверждает что передняя часть и некоторые части задней панели сделаны из стекла, а все остальные части из металла с анодированной отделкой. Его не так легко поцарапать, но углубления остались довольно заметными. Кнопки тоже сделаны из металла. Интересно, то что считыватель отпечатков пальцев на дисплее работает безупречно, даже если экран сильно поцарапан. Подборный тест вы можете посмотреть в видео.


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