Xiaomi Black Shark 4S Pro - чемпион AnTuTu

AnTuTu опубликовал ежемесячные результаты самых мощных Android-смартфонов, и Xiaomi Black Shark 4S Pro стал новым лидером. Игровой телефон взял корону у своего предшественника Black Shark 4 Pro благодаря новому чипсету Snapdragon 888+. Второе и третье места также заняли телефоны с новейшей флагманской SoC от Qualcomm - nubia Red Magic 6S Pro и vivo iQOO 8 Pro.

Оценка AnTuTu - это сумма производительности телефона в четырех ключевых областях: графический процессор, процессор, пользовательский интерфейс и память. Для этой первой десятки платформа включает только телефоны с минимум 1000 запусков в тесте и вычисляет среднее значение их результатов вместо использования самого высокого.