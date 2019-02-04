Игровые смартфоны пользуются определенной популярностью, но в последнее время пользователи как-то перестали следить за этим направлением. Пользователям все больше хочется играть в игры, но брать ради этого отдельный смартфон как-то глупо и дорого, тем более, что помином дизайна у геймерских смартфонов ничего и нет — это тот же флагман, только в более привлекательном дизайне. Тем не менее, в сети появились данные о том, что смартфон Xiaomi Black Shark нового поколения уже находится в разработке. Если верить инсайдерам из Китая, а им всегда можно верить, новинка не получит ничего нового. Производитель просто планирует поставить более мощный процессор и больше оперативной памяти. Не могу сказать, что это прямо радует фанатов.