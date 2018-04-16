Xiaomi Black Shark разочаровал

Буквально недавно мы обсуждали анонс мобильного телефона Xiaomi Black Shark и говорили, что это не очень игровой девайс. Дело в том, что несмотря на его интересный дизайн, никаких аппаратных элементов управления смартфон не получил. Помимо этого, производитель выпустил для него контроллер отдельно, который вы можете купить и тогда у вас будет слева механический джойстик для управления движением. Геймеры не сильно обрадовались тому, что к игровому смартфону нужно еще что-то покупать, дабы он действительно стал игровым. В целом, новинка оказалась не очень привлекательной и есть ощущение, что производитель недооценил рынок геймеров. Здесь даже дисплея 120 Гц нет, тогда как у конкурента от Razer он имеется. Посмотрим, как будет с продажами нового смартфона. Может игроки сменят гнев на милость.