Xiaomi Black Shark в синем цветовом исполнении

Девайс относится к классу игровых устройств. На это указывает своеобразный дизайн смартфона, мощная система охлаждения и стереофонические громкоговорители Biso.Что касается внутренних параметров, то они остаются прежними. Процессором выступает Snapdragon 845. Набор памяти представлен 6 ГБ/8 ГБ ОЗУ и 64 ГБ/128 ГБ встроенного флэша. IPS-дисплей с диагональю 5,99 дюйма обеспечивает разрешение 2160 х 1080 пикселей. Тыльная камера оснащена двумя модулями оптики 12 МП и 20 МП, селфи-камера имеет сенсор на 20 МП. Мощность батареи равна 4000 мАч. В наличии дактилоскопический сканер.О стоимости смартфона пока неизвестно.