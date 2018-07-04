Xiaomi Black Shark возглавил рейтинг AnTuTu

Самым производительным смартфоном на Android по версии AnTuTu стал игровой смартфон Xiaomi Black Shark, который набрал более 287 000 баллов. Второе место заняла новинка Vivo Nex с 284 000 баллами, а третье – OnePlus 6 с 282 000 баллами. Также в десятку вошли такие модели, как Xiaomi Mi 8, Smartisan Nut R1, Samsung Galaxy S9+, Xiaomi Mi MIX 2s, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia Z2 и Nubia Red Magic.

Напомним, что смартфон оснастили 6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и максимальной яркостью в 550 кд/м2, процессором Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативной памяти, 64/128 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 4000 мАч, двойной основной камерой на 12 и 20 Мп с диафрагмой F/1.75, а также 20 Мп фронтальной камерой. Отметим подключаемый фирменный контроллер Xiaomi с аккумулятором, специальную кнопку для высокопроизводительного режима и уникальную систему жидкостного охлаждения.