Xiaomi CC9 Meitu Custom Edition и его функции

Технические характеристики модели включают 6,39’’ OLED-дисплей с разрешением 2340 х 1080 точек со встроенным сканером отпечатка пальца в экране, восьмиядерный чипсет с частотой 2,2 ГГц (предположительно, речь идет о Snapdragon 730), 4, 6 или 8 ГБ ОЗУ, 64, 128 или 256 ГБ ПЗУ, 48-Мп основную камеру с 8-Мп спутником (второй дополнительный модуль не указан), 32-Мп фронтальной камеры, аккумулятор на 4040 мАч (в TENAA указана минимальная емкость 3940 мАч) и Android 9 Pie. Габариты смартфона – 156,8 x 74,5 x 8,67 мм, а вес – 179 г. Эти характеристики актуальны и для основной модели СС9, а еще будет «лайт-версия» СС9е.Модель M1904F3BT получит градиентный задник с горизонтальным отливом (встречается нечасто), каплевидный вырез в экране, тройную основную камеру и упомянутый выше логотип Meitu, нанесенный вертикально.О стоимости новинки пока неизвестно.