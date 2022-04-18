Xiaomi Civi 1S поступит в продажу 21 апреля

Xiaomi только что подтвердила, что ее последний телефон Civi будет выпущен в конце этой недели. Xiaomi Civi 1S будет представлен 21 апреля в 14:00 по китайскому времени, и у уже есть несколько официальных изображений телефона. Civi 1S будет представлен в белом и фиолетовом цветах. Новое устройство действительно соответствует внешнему виду прошлогоднего Xiaomi Civi и, судя по предыдущим слухам, новый телефон будет предлагать обновление чипсета — Snapdragon 77G8+ SoC.

Также ходили слухи о более высоких скоростях зарядки с поддержкой пополнения на 67 Вт по сравнению со скоростью 55 Вт в последнем поколении. Xiaomi еще не предоставила никаких официальных подробностей о спецификациях.

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