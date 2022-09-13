Xiaomi Civi 2 готов к выходу

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Civi 2, который должен унаследовать от предшественника звание «самого красивого и тонкого смартфона Xiaomi». Утверждается, что аппарат представят до конца текущего месяца. Смартфон оснастят новенькой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, предустановленной фирменной прошивкой MIUI 13 на основе Android 12, которую вскоре обновят до Android 13, 6,55-дюймовым ADMOLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой Dolby Vision, подэкранным дактилоскопическим сенсором, тройной тыльной камерой и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки. Ориентировочная цена пока не раскрывается.

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