Xiaomi Civi 4 Pro появился в продаже

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам представленного несколько дней назад смартфона Civi 4 Pro, который стоит 415, 460 и 500 долларов за версии с 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Также аппарат доступен в специальных расцветках в варианте с 16/512 ГБ памяти. За них просят 500 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 4-нм однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, системой охлаждения с испарительной камерой на 4184 мм2, 6,55-дюймовым экраном OLED с разрешением 1,5К, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической боковой рамкой, сдвоенной селфи-камерой с модулями на 32 Мп и объективами с углом обзора 78° и 100°, тыльной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Light Hunter 800 и оптика Leica Summilux), 50 Мп («портретник» с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также аккумулятором ёмкостью 4700 мАч.
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