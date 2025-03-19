Xiaomi Civi 5 Pro получит аккумулятор на 6000 мАч

В сети появились новые подробности о смартфоне Xiaomi Civi 5 Pro, официальный релиз которого ожидается в мае этого года. Итак, устройству приписывают наличие 6,5-дюймового экрана, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, корпуса толщиной около 7,5 мм, основной камеры с 50-Мп модулем телефото с 3-кратным оптическим приближением и еще не представленной официально однокристальной системы Qualcomm SM8735 (урезанная версия флагманского Snapdragon 8 Elite).

Напомним, что предыдущее поколение в лице Civi 4 Pro оснащается 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической рамкой корпуса, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 32 Мп и оптикой с углом обзора 78° и 100°, основной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (Light Hunter 800 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (портретный модуль с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также батареей ёмкостью 4700 мАч.