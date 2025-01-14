Xiaomi Civi 5 Pro получит изогнутый экран

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Civi 5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,55-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и кадровой частотой 120 Гц, производительной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8s Elite, тройной тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп датчика изображения Light Hunter 800, батареей ёмкостью 5500 мАч и поддержкой 90-Вт проводной быстрой зарядки. Релиз устройства ожидается в апреле этого года.

Напомним, что модель предыдущего поколения Civi 4 Pro характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, 6,55-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5К, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью 3000 кд/кв.м, корпусом толщиной 7,45 мм со стеклянной крышкой или 7,75 мм с «кожаной», металлической боковой рамкой корпуса, сдвоенной фронтальной камерой с модулями на 32 Мп и оптикой с углом обзора 78° и 100°, основной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Light Hunter 800 и объектив Leica Summilux), 50 Мп (портретный модуль с 50-мм оптикой) и 12 Мп (сверхширик на 15 мм), а также батареей ёмкостью 4700 мАч.