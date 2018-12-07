Xiaomi MI 8 PRO отдают с хорошей скидкой

Компания Xiaomi еще несколько лет назад оставалась в тени крупных брендов и не пользовалась особым спросом, а уже сейчас является лидером на рынке. Производитель выпускает очень крутые смартфоны с производительной начинкой за хорошие деньги, что не может не привлекать потенциальных покупателей. Сейчас еще и акцию запустили, в ходе которой смартфон Xiaomi MI 8 PRO можно купить с приличной скидкой — обычная его цена составляет 599 долларов, сейчас вы можете его купить за 509 долларов. Экономия в почти сто долларов — отличный бонус перед Новым годом. Уже сейчас продукт можно заказать, пока акция еще действует.

Помимо этого, сейчас проходит отличная акция со скидками на целый ряд продуктов — на новые смартфоны от отличных брендов, браслеты и так далее. Продуктов много, все они могут вам понравится, плюс скидки приличные, можно неплохо сэкономить. Обязательно советую посмотреть.