Xiaomi MI 8 PRO отдают с хорошей скидкой

2018-12-07, Автор - Влад Волошин; Продукт - Xiaomi MI 8 PRO; [88]
Компания Xiaomi еще несколько лет назад оставалась в тени крупных брендов и не пользовалась особым спросом, а уже сейчас является лидером на рынке. Производитель выпускает очень крутые смартфоны с производительной начинкой за хорошие деньги, что не может не привлекать потенциальных покупателей. Сейчас еще и акцию запустили, в ходе которой смартфон Xiaomi MI 8 PRO можно купить с приличной скидкой — обычная его цена составляет 599 долларов, сейчас вы можете его купить за 509 долларов. Экономия в почти сто долларов — отличный бонус перед Новым годом. Уже сейчас продукт можно заказать, пока акция еще действует.

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Помимо этого, сейчас проходит отличная акция со скидками на целый ряд продуктов — на новые смартфоны от отличных брендов, браслеты и так далее. Продуктов много, все они могут вам понравится, плюс скидки приличные, можно неплохо сэкономить. Обязательно советую посмотреть.

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