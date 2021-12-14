Xiaomi MIX Fold 2 будет использовать складную OLED-панель от Samsung Display UTG

Ожидается, что OPPO представит свой первый складной смартфон под названием OPPO Find N 15 декабря . В преддверии запуска корейское медиа-агентство TheElec сообщило, что устройство имеет складной экран Samsung Display для 7,1-дюймовой складной OLED-панели, а передний дисплей представляет собой 5,45-дюймовую плоскую OLED-панель, поставляемую китайской компанией BOE.

TheElec также сообщил, что другие китайские компании уже сотрудничают с Samsung Display. Xiaomi является одной из таких фирм, поскольку в складном смартфоне Xiaomi MIX 2 используется панель UTG от Samsung Display. Предстоящий Xiaomi MIX Fold 2 подробно описывает 8,01-дюймовую OLED-панель Samsung Display с UTG, а также 6,52-дюймовую панель TCL CSOT для переднего экрана. Xiaomi изначально использовала складные панели дисплея, поставляемые TCL CSOT, а также для переднего экрана Mi MIX Fold. Сообщается, что помимо Xiaomi, Vivo также использует панели дисплея, поставляемые Samsung Disply и BOE, для внутреннего и внешнего дисплея.