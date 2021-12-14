Xiaomi MIX Fold 2 будет использовать складную OLED-панель от Samsung Display UTG

TheElec также сообщил, что другие китайские компании уже сотрудничают с Samsung Display. Xiaomi является одной из таких фирм, поскольку в складном смартфоне Xiaomi MIX 2 используется панель UTG от Samsung Display. Предстоящий Xiaomi MIX Fold 2 подробно описывает 8,01-дюймовую OLED-панель Samsung Display с UTG, а также 6,52-дюймовую панель TCL CSOT для переднего экрана. Xiaomi изначально использовала складные панели дисплея, поставляемые TCL CSOT, а также для переднего экрана Mi MIX Fold. Сообщается, что помимо Xiaomi, Vivo также использует панели дисплея, поставляемые Samsung Disply и BOE, для внутреннего и внешнего дисплея.