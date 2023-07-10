Xiaomi MIX Fold 3 получит разогнанную SoC Snapdragon 8 Gen 2

Профильное издание TechGoing поделилось подробностями о складном смартфоне Xiaomi MIX Fold 3, официальный релиз которого ожидается в августе этого года. Утверждается, что аппарат получит разогнанную версию флагманской однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой 3,36 ГГц. Такой же чипсет получит новенький геймерский смартфон Red Magic 8s Pro. MIX Fold 3 также приписывают наличие топовой конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, батареи ёмкостью 4800 мАч, поддержки проводной и беспроводной зарядок мощностью 67 Вт и 50 Вт соответственно, корпуса толщиной 11,2 мм и более прочного и долговечного шарнира.

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