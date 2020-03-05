Xiaomi Mi 10 Pro попал в топ AnTuTu февраля месяца

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов с новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Первую строчку в рейтинге занял флагман Xiaomi Mi 10 Pro с версии 12/256 ГБ c результатом 594 069 баллов. Вторую строчку в рейтинге занимает смартфон Xiaomi Mi 10 с версии 12/256 ГБ с результатом 564 327 баллов.

На третьем место оказался лидер января месяца iQOO Neo 855 с версий 12/128 ГБ и с результатом 503 407 баллов.

Скорее всего, следующих месяцах рейтинг кардинально изменится с приходом других смартфонов с процессором Qualcomm Snapdragon 865.