Xiaomi Mi 10 Pro попал в топ AnTuTu февраля месяца

2020-03-05, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi 10 Pro; [94]
Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных Android-смартфонов с новым топовым процессором Qualcomm Snapdragon 865.

Первую строчку в рейтинге занял флагман Xiaomi Mi 10 Pro с версии 12/256 ГБ c результатом 594 069 баллов. Вторую строчку в рейтинге занимает смартфон Xiaomi Mi 10 с версии 12/256 ГБ с результатом 564 327 баллов.

На третьем место оказался лидер января месяца iQOO Neo 855 с версий 12/128 ГБ и с результатом 503 407 баллов.

Скорее всего, следующих месяцах рейтинг кардинально изменится с приходом других смартфонов с процессором Qualcomm Snapdragon 865.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 10 Pro
Обзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-SyncОбзор Lenovo Legion Y27gq-25. Игровой монитор с 144 Гц и NVIDIA G-Sync
Обзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSDОбзор Kingston A2000R SA2000M8R/250G. Недорогой и надежный M.2 SSD
Подборка лучших игровых кресел до 20 000 тысяч рублей. AeroCool Aero 1 AlphaПодборка лучших игровых кресел до 20 000 тысяч рублей. AeroCool Aero 1 Alpha
Обзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушникиОбзор COUGAR IMMERSA PRO TI. Добротные игровые наушники
Обзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизораОбзор Creative Stage. Лучший саундбар для телевизора
Предварительный обзор Thermaltake RIING ...
Предварительный обзор Thermaltake RIING Давненько у нас не было информации о новых гарнитурах для геймеров, так что пришло время исправить ситуац...
Eizo выпускает два новых монитора...
Eizo выпускает два новых монитораОба этих монитора имеют черно-белую цветовую палитру и используют технологии EcoView. EcoView Optimizer 2...
Ноутбук MSI GE66 Raider получил 300-герц...
Ноутбук MSI GE66 Raider получил 300-герцКомпания MSI представила в рамках выставки CES 2020 ноутбук GE66 Raider, который предназначен для геймеро...
Привлекательный корпус компании Silentiu...
Привлекательный корпус компании SilentiuКорпус SilentiumPC Armis AR6X TG RGB оснащен двумя закаленными стеклянными панелями. Модель предлагает 4 ...
Новая модель смартфона P40 Pro ...
Новая модель смартфона P40 Pro Компания Huawei выпустила мощный смартфон бюджетного варианта под названием P40 Pro. Функции новинки вход...
ELARI представила новые детские часы-тел...
ELARI представила новые детские часы-тел«Умные» часы для детей KidPhone Fresh из расширенной линейки часов 2G — простая в использовании и доступн...
Wi-Fi-цоколь превращающий любую лампочку...
Wi-Fi-цоколь превращающий любую лампочкуSonoff Slampher это Wi-Fi цоколь, которая превращает обычную лапочку в умную. ...
США вновь обвинила компанию Huawei в кра...
США вновь обвинила компанию Huawei в краМинистерство торговли США в очередной раз продлило временную генеральную лицензию на сотрудничество с Hua...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. П...
Топ 5 лучших VR-игр для PlayStation 4. ПPlayStation VR начал продаваться еще осенью 2016 года. И пусть вначале фанаты его приняли достаточно неод...
Новогодние мероприятия в городе Казань...
Новогодние мероприятия в городе КазаньВ новогодние праздники гостей и жителей города ожидают множество мест для развлечения и отдыха. Один из т...
CTL анонсировала портативный компьютер N...
CTL анонсировала портативный компьютер NПредставлен хромбук повышенной прочности с 11,6-дюймовым дисплеем и разрешением 1366 на 768 пикселей. В о...
Камеру Samsung Galaxy S11+ показали на р...
Камеру Samsung Galaxy S11+ показали на рВ сети появился новый рендер флагманского смартфона Samsung Galaxy S11+, выход которого ожидается в февра...
Обзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляцийОбзор Trust GXT 248 Luno. Потоковый USB-микрофон для трансляций
Обзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизниОбзор Haier DW10-198BT3RU. Узкая посудомоечная машина на все случаи жизни
Обзор iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE. Видеорегистратор с радар-детекторомОбзор iBOX F5 LASERVISION SIGNATURE. Видеорегистратор с радар-детектором
Обзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue C550. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче Обзор Robomow RS625. Идеальный помощник на даче
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor