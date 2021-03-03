Xiaomi Mi 10 Ultra 5G продают за 749 долларов

Giztop предлагает фантастическую акцию на смартфон Xiaomi Mi 10 Ultra 5G — флагман, который обычно продается за 800 долларов, сейчас можно купить со скидкой всего за 749 долларов. Стоит отметить, что мы не имеем никакого отношения к данному магазину, это не реклама и так далее. Просто мы узнали, что смартфон, который обладает безумным набором преимуществ, отдают на 50 долларов дешевле. Даже с доставкой это будет дешевле, чем взять аналогичный магазин в России у официального продавца. При этом Xiaomi Mi 10 Ultra 5G можно смело назвать лучшим флагманом компании Xiaomi в 2020 году. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 865, графическим процессором Adreno 650 и дисплеем с диагональю 6,67-дюймов. Своих денег он точно стоит.