Xiaomi Mi 10 Ultra исчез из китайской продажи

Мы уже писали о том, что в Китае почти закончились запасы смартфона Xiaomi Mi 10 Pro, который был представлен в феврале этого года. Позже босс Xiaomi Лей Цзюнь заявил о том, что пока все желающие могут приобрести флагман Xiaomi Mi 10 Extreme Commemorative Edition, который на международном рынке известен как Xiaomi Mi 10 Ultra. Однако запасов этого совсем недавно выпущенного смартфона осталось совсем немного. Судя по всему, данное заявление означает, что новые смартфоны Xiaomi производить больше не будет, сосредоточившись на грядущем флагмане Xiaomi Mi 11. Его выход ожидается в начале следующего года.