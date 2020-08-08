Xiaomi Mi 10 Ultra слили в сеть

Крупным производителям смартфонов достаточно тяжело привлекать внимание к своим новинкам, так как уже мощных процессоров нет, прирост у них довольно незаметный в плане производительности, дисплеи громадные уже у всех и этим никого не удивишь, плюс в целом аппаратная платформа давно не меняется. Просто из года в год крупные компании делают акцент на каких-то нововведениях, которые на самом деле многим из нас банально не нужны. В китайской компании Xiaomi решили пойти дальше и создать гаджет, который сможет порадовать потенциального покупателя действительно чем-то классным. У нового гаджета Xiaomi Mi 10 Ultra будет камера с зумом 120х, которая позволит снимать с огромного расстояния с отличным качеством. Это даже круче, чем у Samsung.