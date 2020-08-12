Xiaomi Mi 10 Ultra стал лидером рейтинга DxOMark

Авторитетная лаборатория DxOMark протестировала основную камеру только что представленного флагмана Xiaomi Mi 10 Ultra. Как и ожидалось, новинка заняла первое место в рейтинге, сместив с трона Huawei P40 Pro. Камерофон Xiaomi набрал 130 баллов – 142 за фото и 106 за видео. Авторы обзора отметили высочайшее качество фото во всех аспектах, не найдя ни одного заметного недостатка. Что до видео, то, по словам экспертов, перед нами первый смартфон, который умеет качественно записывать видео в разрешении 4K и со скоростью 60 кадров в секунду. Отметим, аппарат может снимать видео и в разрешении 8K, но уже при 30 кадрах в секунду.