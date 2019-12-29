Xiaomi Mi 10 может получить 2K-дисплей с кадровой частотой 120 Гц

Недавно в сети появилась информация о том, что флагманский смартфон Xiaomi Mi 10 получит батарею емкостью как минимум 4500 мАч. Сегодня эти сведения косвенно подтвердил один из боссов Xiaomi Ван Тенг Томас. Он спросил у фанатов, чего они хотят больше: аппарат с 2К-дисплеем, кадровой частотой 120 Гц и батареей на 5000 мАч или смартфон с Full HD-панелью, кадровой частотой 90 Гц и АКБ на 4500 мАч? В комментариях тут же предположили, что речь идет о двух разных смартфонах – стандартном Xiaomi Mi 10 и более продвинутом Xiaomi Mi 10 Pro.